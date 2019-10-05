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Yaramazlara biraz batar!

ABD dışişleri bakanından Türkiye’ye ‘hukuk dışı sondaj’ uyarısı: Avrupa rehin alınamaz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerini ‘hukuk dışı’ ve ‘kabul edilemez’ olarak niteledi, uluslararası sulardaki sondaj faaliyetlerinin kuralları olduğunu belirterek, uyardı.

Pompeo Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile. Fotoğraflar: Reuters

Yunanistan’ı ziyaret eden Pompeo, Başbakan Konstantin Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Reuters’in haberine göre Pompeo, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Uluslararası sulardaki bu tür operasyonların, bir dizi kurala tabi olduğunu, çok açık biçimde açıkladık. Türklere, hukuk dışı sondajın kabul edilemez olduğunu ve buna, hukuka uygun faaliyetler icra edilene kadar diplomatik tavır almaya devam edeceğimizi söyledik. Hiç kimse, Avrupa’yı rehin alamaz.”

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Pompeo-Miçotakis görüşmesi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise ABD’den, Doğu Akdeniz’de yükselen gerilimi düşürmek için ‘nüfuzunu kullanmasını’ istedi. Miçotakis, Pompeo’ya, Türkiye’nin Kıbrıs adasının güneyindeki faaliyetlerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ‘alenen ihlali’ olduğunu söyledi.

Pompeo ise ‘ABD’nin Doğu Akdeniz bölgesine özel önem atfettiğini’ belirterek, şöyle dedi: “Kıbrıs’ın yalnızca, uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasını istediği çok açık.”

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