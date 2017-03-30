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ABD dışişleri bakanına Erdoğan’dan Rakka uyarısı: ABD meşru aktörlerle hareket etsin

 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’yi ‘terörle mücadelede doğru ve meşru aktörlerle çalışmanın önemi konusunda uyardı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığına göre ikili toplantıda Irak ve Suriye’de başta IŞİD’e karşı olmak üzere terörist gruplara karşı ortaklaşa çalışma koşullarını değerlendirdi.

Rakka operasyonu, kentin yakınındaki Tabka’ya Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) paraşütle indirilmesiyle fiili olarak başlamıştı. Türkiye, başından beri Rakka operasyonunun ‘terörist’ olarak nitelediği YPG’nin önderliğindeki DSG ile değil, Fırat Kalkanı’nın yürütüldüğü Özgür Suriye Ordusu’yla gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyordu. Türkiye’nin bu konudaki tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Sonunda Türkiye, Fırat Kalkanı’nın da bitirildiğini açıkladı.

Tillerson’la görüşmesinde de Erdoğan, DSG’den vazgeçmeyen ABD’ye ‘doğru ve meşru aktörler’le çalışma uyarısında bulunarak bir kez daha Türkiye’nin ‘hassasiyeti’ni iletmeye çalıştı.

Toplantının bir diğer gündem maddesiyse Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin oldu. Erdoğan, Gülen’in ABD’de okul ağıyla faaliyetlerinin önlenmesini talep etti.

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