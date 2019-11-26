ABD dışişleri bakanı: Türkiye’nin S-400 denemesi ‘endişe verici’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının endişe verici olduğunu söyledi. Ancak Pompeo, Türkiye ile ‘S-400 sorunu’nun çözümü için görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

Pompeo basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre Pompeo, Washington’da düzenlediği basın toplantısında, “ABD Türkiye’ye net bir şekilde, S-400 hava savunma sistemini tam olarak operasyonel hale getirmesini istemediğini iletti” dedi.

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Reuters’in haberine göre, Ankara’da F-16 uçaklarının S-400 denemesi için uçuş yaptığına ilişkin haberler hakkında görüşü sorulan Pompeo, “Evet, bu endişe verici” derken, ‘Bu konuda umutlu olduklarını, Türklerle görüşmelerin devam ettiğini ve bu meseleyi çözmeye çalıştıklarını’ kaydetti.