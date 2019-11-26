Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD dışişleri bakanı: Türkiye’nin S-400 denemesi ‘endişe verici’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının endişe verici olduğunu söyledi. Ancak Pompeo, Türkiye ile ‘S-400 sorunu’nun çözümü için görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

Pompeo basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre Pompeo, Washington’da düzenlediği basın toplantısında, “ABD Türkiye’ye net bir şekilde, S-400 hava savunma sistemini tam olarak operasyonel hale getirmesini istemediğini iletti” dedi.

Reklam

Reuters’in haberine göre, Ankara’da F-16 uçaklarının S-400 denemesi için uçuş yaptığına ilişkin haberler hakkında görüşü sorulan Pompeo, “Evet, bu endişe verici” derken, ‘Bu konuda umutlu olduklarını, Türklerle görüşmelerin devam ettiğini ve bu meseleyi çözmeye çalıştıklarını’ kaydetti.

Ankara’da F-16 ‘alçak uçuş’ testi, ‘S-400 denemesi’ haberine döndü: Dolar/TL 5.75

Rusya’dan S-400 açıklaması: Bahara kadar kullanıma hazır hale getirilecek

S-400’de ikinci sevkiyat tamamlandı

ABD: Türkiye’ye yaptırımı değerlendiriyoruz

ABD savunma bakanı: S-400’ler garaja bile kaldırılsa kabul etmeyiz

MSB: S-400’lerin ikinci bataryası yarın sevk ediliyor

Bloomberg: Trump Türkiye için hazırlanan üç yaptırım paketinden birini seçecek

Washington Post: ABD blöf yapmıyor, S-400 alımının yıkıcı sonuçları olabilir

NATO: Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini alımı konusunda ‘endişeliyiz’

MSB: S-400’lerin Ankara’ya teslimatı başladı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...