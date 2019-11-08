ABD dışişleri bakanı: Suriye’ye saldırı kararı, Erdoğan’a ait, biz karşı çıktık

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü etkinliklerine katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, etkinlik katılımcılarının sorularına verdiği yanıtta, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye saldırı kararı aldığını ve bu kararın sorumluğunun Erdoğan’da olduğunu’ belirterek, bu karara Almanya ve Fransa ile birlikte itiraz ettiklerini söyledi. Pompeo, ‘Suriye’den çekilmediklerini, IŞİD ile mücadeleye devam kararı aldıklarını’ ifade ederek, ‘Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) desteğin süreceğini’ duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, Körber Vakfı’nın toplantısında bir konuşma yapan ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Pompeo, bir katılımcının, “Suriye’deki Kürtleri, Türkiye’nin hedefi haline getirdiniz, Moskova’nın bölgeye girişinin yolunu açtınız. Bu ABD’nin dış politikasının saygınlığına zarar verdi mi?” sorusuna verdiği yanıtta, şöyle dedi: “ABD böyle bir şey yapmadı. ABD tam da aksine, SDG’ye ve Kürtlere, muazzam kaynak sağladı. Onlara hiç bir ülkenin, buna Avrupa ülkeleri de dahil, sunmaya hazır olmadığı bir kaynak sağladık. Sizler (Almanlar) bize katıldınız, Fransız ve İngiliz partnerlerimiz bize katıldı. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Hilafeti yıktık. Başkan Trump göreve geldiğinde neredeyse Ohio büyüklüğünde bir alanı kontrol ediyor, yönetiyorlardı, vergi topluyorlardı, okulları, hastaneleri vardı, birkaç insanın başını aynı anda kesen bu teröristler vardı. Yönetimimiz, bunun bir daha yaşanmaması için Kürtlere gerekli kaynakları sağladı. Bununla gurur duyuyoruz. Onlara desteğimizi sürdüreceğiz. Çünkü bunun çıkarımıza olduğunu düşünüyoruz. Ama bu Avrupa’nın da çıkarına.”

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Etkinlik moderatörünün, “Sizin Suriye’den çekilmenizle…” başlayan sözlerini de kesen Pompeo, “Bu yanlış. Bakın, bu çok mühim” diyerek ABD’nin Suriye’den çekilmediğini söyledi. Pompeo, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’ye saldırı kararı aldı. Biz karşı çıktık. Alman ve Fransız hükümetleri de itiraz etti. Bu karar Erdoğan’a ait. Biz ise stratejik bir karar alarak IŞİD ile mücadeleye devam etme kararı aldık. Şu anda Suriye’de olan budur.”

Mike Pompeo, etkinlik için geldiği Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile de görüştü.