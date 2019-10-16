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Yaramazlara biraz batar!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Erdoğan’la yüz yüze görüşmeyi planlıyorum

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yarın yapacakları Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek için oldukça umutlu olduğunu belirterek, “Erdoğan’ın Suriye’ye saldırılara son vermesi gerek” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Fox Business Network’e konuşan Pompeo, yapcakları ziyaretin amacının ‘Türkiye’nin Suriye’ye olan saldırılarını durdurmak’ olduğunu söyleyerek, Suriye konusuna yeni bir çözüm bulmak istediklerini ve Türkiye-ABD ilişkilerini bozmak istemediklerini kaydetti.

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Pompeo konuşmasına şöyle devam etti: “Başkan (Donald) Trump ABD hükümetinin en üst düzeyde Erdoğan ile yüz yüze görüşmenin önemli olduğunu düşünüyor. Erdoğan’ın durması lazım. Geri çekilmelerine ihtiyacımız var. Bütün bunları tekrar bir araya getirmeye başlayabileceğimiz noktada ateşkes gerekiyor.”

Muhabirin ‘Erdoğan’ın Suriye’deki durumun sorumlusu olup olmadığı’ sorusuna ise Pompeo, “Bunun çok karmaşık bir durum olduğunu hatırlamamız gerekiyor” cevabını verdi.

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