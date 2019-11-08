ABD dışişleri bakanı: NATO değişmez ve gelişmezse hükümsüz kalır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya’da Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümünde yaptığı konuşmada, NATO’nun etkisiz bir birlik haline dönüşmesi riskine karşılık ‘gelişmesi ve değişmesi’ gerektiğini savundu.

Fotoğraf: Reuters

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO’nun ‘beyin ölümünün gerçekleştiğini’ söylemiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Macron’a katılmadığını açıklamıştı. Rusya’dan ise “NATO’nun mevcut durumunun doğru tanımlaması” diye açıklama gelmişti.

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Bu ‘gelişim ve değişim’ olmadığı taktirde ittifakın hükümsüz olma riski taşıdığını belirten Pompeo sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuruluşundan 70 yıl sonra, NATO’un artık gelişmesi ve değişmesi, günümüz şartlarının gerçeklikleri ve zorluklarıyla karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Eğer ülkeler, NATO’ya gerekli kaynakları sağlamadan güvenlikten faydalanabileceklerini düşünürlerse, sözlerini yerine getirmezler, bu da NATO’nun etkisiz ve hükümsüzleşmesi riskini oluşturur.”