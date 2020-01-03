ABD dışişleri bakanı: İran’la gerilimi azaltma isteğimizi tekrarladım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Çinli, Britanyalı ve Alman mevkidaşlarıyla konuşarak, ‘ABD’nin İran’la gerilimi azaltma niyetinin devam ettiğini söylediğini’ ifade etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Pompeo, Çinli politbüro üyesi Yang Jieçi ile konuştuğunu belirterek, Süleymani’nin öldürülmesi kararının ‘Amerikan hayatlarına tehdidin karşılığı’ olduğunu söylediğini aktardı.

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I spoke today with Chinese Politburo Member Yang Jiechi to discuss @realDonaldTrump's decision to eliminate Soleimani in response to imminent threats to American lives. I reiterated our commitment to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la da konuşan Pompeo, ‘müttefiklerin İran Devrim Muhafızları’nın devam eden saldırgan davranışlarını tanımasından memnuniyet duyduğunu’ belirttiğini söyledi.

Discussed with @DominicRaab the recent decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Thankful that our allies recognize the continuing aggressive threats posed by the Iranian Quds Force. The U.S. remains committed to de-escalation. Reklam January 3, 2020

Süleymani’nin öldürülmesini ‘savunma hamlesi’ olarak tanımlayan Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la da görüştüğünü, Almanya’nın da İran’ın saldırgan tutumundan endişe duyduğunu ifade etti. Pompeo, ABD’nin İran’la gerilimi azaltma çabasının devam edeceğini söyledi.