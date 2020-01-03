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Yaramazlara biraz batar!

ABD dışişleri bakanı: İran’la gerilimi azaltma isteğimizi tekrarladım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Çinli, Britanyalı ve Alman mevkidaşlarıyla konuşarak, ‘ABD’nin İran’la gerilimi azaltma niyetinin devam ettiğini söylediğini’ ifade etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Pompeo, Çinli politbüro üyesi Yang Jieçi ile konuştuğunu belirterek, Süleymani’nin öldürülmesi kararının ‘Amerikan hayatlarına tehdidin karşılığı’ olduğunu söylediğini aktardı.

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Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la da konuşan Pompeo, ‘müttefiklerin İran Devrim Muhafızları’nın devam eden saldırgan davranışlarını tanımasından memnuniyet duyduğunu’ belirttiğini söyledi.

Süleymani’nin öldürülmesini ‘savunma hamlesi’ olarak tanımlayan Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la da görüştüğünü, Almanya’nın da İran’ın saldırgan tutumundan endişe duyduğunu ifade etti. Pompeo, ABD’nin İran’la gerilimi azaltma çabasının devam edeceğini söyledi.

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