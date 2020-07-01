ABD dışişleri bakanı: Ayasofya’nın müze statüsü korunmalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ayasofya’nın camiye çevrilmeyerek müze statüsünün korunmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Ayasofya’nın müzeye çevrildiği 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu’nun iptali istemiyle 2016’da Danıştay’da açılan davanın yarın duruşması görülecek. Danıştay’ın yarın ya da ilerleyen günlerde karara dair bir hükme varması bekleniyor.

Reklam

Yazılı açıklama yayınlayan bakan, Türkiye’nin UNESCO tarafından İstanbul Kültür Mirası’nın bir parçası olarak tanınan Ayasofya’yı 100 yıldır müze olarak idare ettiğini dile getirdi.

Pompeo, şu çağrıda bulundu: “Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıda bulunan dini geleneklere ve tarihi çeşitliliğe saygı gösterilmesi ve her kesimin erişiminin sağlanması taahhüdünün bir örneği olarak, Ayasofya’yı müze olarak muhafaza etmeyi sürdürmesi çağrısında bulunuyoruz.”

Bakan, Ayasofya’nın müze statüsünde olmasının, ‘tüm dünyadan insanların bu yapıya erişimini sağladığını’ aktardı.

Reklam

Pompeo, Ayasofya’nın statüsünde yapılacak bir değişikliği, ‘farklı dini gelenekler ve kültürler arasında ihtiyaç duyulan bir köprü olarak insanlığa hizmet etme gibi modern dünyada son derece nadir görülen eşsiz bir özelliğe sahip harika yapının mirasının eksiltilmesi’ diye değerlendirileceğini kaydetti.