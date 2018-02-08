ABD, Deyr Ez Zor’da karşılık vermişti: 100’ü aşkın Esad yanlısı öldürüldü

Esad rejimine bağlı güçlerin, Deyr Ez Zor’da, ABD öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği yerel kuvvetlere saldırdığı belirtildi. Bir ABD’li yetkili, dün geceki saldırının geri püskürtüldüğünü, Şam’a bağlı 100’ü aşkın savaşçının da öldürüldüğünü iddia etti.

Reuters’ın aktardığına göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçler, dün gece Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki Deyr Ez Zor’a saldırdı.

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Ajansa konuşan bir ABD’li yetkili, karşı taraftaki ölü sayısının saldırının ne kadar kapsamlı ve eşgüdümlü olduğunu gösterdiğini söyledi. Aynı yetkiliye göre koalisyonu hedef alan saldırıda kullanılan 500 kadar Esad yanlısı savaşçı; topçu birlikleri, OBÜS topları, tank ve roketatarlardan destek aldı.

Dün gece çatışmalardaysa hiçbir Amerikan askerinin yaralanmadığı belirtildi.

Esad’a bağlı güçlerin hedef aldığı Deyr Ez Zor karargahında DSG savaşçılarıyla birlikte Amerikan askerleri de bulunuyordu. ABD, kendi askerlerinin karargahtaki varlığını çok önceden Rusya’ya bildirdiklerini ve temas halinde olduklarını aktardı. Saldırıda yalnızca bir DSG savaşçısının yaralandığı bildirildi.