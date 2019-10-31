ABD devriyesi, Kobani’de

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çektiklerini açıklaması ve Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de daha sonra da Rusya ile 22 Ekim’de varılan mutabakatlar çerçevesinde, YPG’nin bölgeden çekilmesi ve Rusya ile ortak devriyelerin başlaması beklenirken, ABD askeri devriyesinin, bugün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi karşısındaki Kobani’de (Ayn el-Arab) görüldüğü bildiriliyor.
Reuters haber ajansının yayınladığı görüntülerde, ABD askeri devriyesinin zırhlı araçlarla bölgede dolaştığı görülüyor. Reuters, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ABD devriyesinin Rmelya ve Kantaniye kasabaları arasındaki 20 kilometrelik sınır hattı boyunca devriye gezdiğine ilişkin verdiği bilgiyi aboneleriyle paylaştı. Reuters, DSG’nin, söz konusu devriyenin, ‘bir kereye mahsus olmadığı’na ilişkin verdiği bilgiyi de paylaştı.
Görgü tanıkları da ABD askeri devriyesinin, Türkiye sınırana 6 kilometre uzaklıktaki Kantaniye’de görüldüğünü aktardı.