ABD de Pfizer ve BioNTech’in aşısına kullanım onayı verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre bağımsız uzmanlardan oluşan Gıda ve İlaç Dairesi danışma kurulu, dün gün boyu süren toplantı sonrasındaki yaptığı oylamada, dörde karşı 17 oyla Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının acil kullanımına yetki verdi.

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Bu onaydan sonra resmi teyit prosedürünün tamamlanıp en erken bugünden itibaren eyaletlere dağıtımın başlaması bekleniyor.

Bu ay sonuna kadar ilk parti 6.4 milyon doz aşının dağıtılması ve iki doz aşılama uygulaması nedeniyle ilk etapta 3 milyon kişiyi kapsaması planlanıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşının öncelikli olarak önceliğin sağlık çalışanları ve bakım evlerinde kalan yaşlı nüfusa uygulanması tavsiyesinde bulunmakla birlikte, bu konuda nihai kararın eyalet yönetimlerine ait olduğunu belirtti.

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Pfizer/BioNTech aşısı geçen hafta Britanya’da bu hafta içinde de Kanada’da onaylanmıştı.

Aşının yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı.