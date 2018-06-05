Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD de doğruladı: YPG Menbiç’ten gidecek

 

ABD’li bir yetkili, Türkiye’yle üzerinde anlaştıkları Menbiç planının bölgeden YPG’lilerin çekilmesini kapsadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, ABD’yle Menbiç konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

Reklam

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansına konuşan yetkili, Türkiye’nin açıkladığı bilginin doğru olduğunu kaydetti.

ABD’li üst düzey yetkili, YPG’nin bölgeden çekilmesinin ve bölgede yerel yönetim oluşturulmasının, Türkiye ile ABD’nin uzlaştığı plan kapsamında olduğunu ifade etti.

Reklam

Farklı yaklaşımlar

Ancak yetkili, Türkiye’nin açıkladığı altı aylık sürenin aksine, planın işleyişinin sahadaki olaylara göre şekil alacağı bilgisini verdi. Ayırca Türkiye’nin YPG’lilerin silahlarını teslim ederek Fırat’ın doğusuna çekileceği yönündeki ifadesi de Amerikalı yetkili tarafından telaffuz edilmedi.

Çavuşoğlu: YPG’lilerden silahlar alınacak, Menbiç’ten Fırat’ın doğusuna gidecekler

Çavuşoğlu ‘Menbiç mutabakatı’nı anlattı: Türkiye ve ABD güvenliği sağlayacak

Bakanlık duyurdu: Menbiç için ‘yol haritası’ tamam

AA üç aşamalı Menbiç planını duyurdu: YPG ilk 30 günde bölgeyi terk edecek

ABD’den Menbiç açıklaması: Türkiye ile henüz anlaşma sağlamış değiliz

Dışişleri’nden Menbiç açıklaması: Yol haritasının ana hatları belirlendi

DSG sözcüsü: ABD üç ay önce Menbiç’te üs kurdu, Fransız askerleri de var

Pompeo’yla görüşen Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç’ten çekilecek

ABD’de ‘görülmemiş’ kaygı: S-400 alımı 70 yıllık NATO’da en aykırı davranış

Diplomatik kaynaklar: ABD’yle ‘Menbiç görüşmesi’ yeni bakana kadar beklemede

ABD, Menbiç’e ‘yerleşiyor’: İki üs kuruldu, hava ve karadan devriye atılıyor

Trump ‘Suriye’den çekileceğiz’ derken: ABD ordusu Menbiç’e ‘yeni üs’ kurdu

Takviye sürüyor: ABD Menbiç’e 1 kilometrelik konvoy gönderdi

Türkiye’nin hedefindeki Menbiç’e ABD’den takviye: Tehdidi bertaraf edecek kadar

MGK’da ‘Menbiç vurgusu’: Teröristler uzaklaştırılmazsa inisiyatif kullanılacak

Erdoğan ABD’nin ‘Menbiç’ten çekilmeyiz’ tavrını yorumladı: Trump’ın iradesi değil

Erdoğan: Trump’a ‘Geri adım yok’ dedim, sırada Menbiç var

ABD sözcüsü, Kalın’ın açıklamalarını ‘komik’ buldu: Menbiç’te anlaşma yok

Pentagon’dan Ankara’nın ‘Anlaştık’ çıkışına yanıt: Menbiç’ten çekilmiyoruz

ABD’den son durum: Türkiye’yle Menbiç konusunda henüz anlaşmadık

Tillerson gitti, diyalog kesildi: ABD ile Menbiç görüşmesi ertelendi

SON HABERLER

Akşener’i ‘kurban eden’ Gaziantepspor başkanının ‘öldürme kastı’ yokmuş!

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in taktığı Gaziantepspor atkısı için “Herkes takabilir teröristler hariç. ‘FETÖ’cü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim” diyen Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin, ““Meral Akşener’e terörist demedim, ‘FETÖ’cü dedim. Kurban ederim sözü de öldürme kastı taşımıyor. Bizim yöremizde ‘vermem’ anlamında kullanılıyor” dedi.

İnce, Erdoğan’ı tiye aldı: En büyük rakibim prompter

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’daki konuşmasına metni okuduğu ‘promter’ın arızalanması nedeniyle ara vermesine atıfta bulunarak “Benim rakibim prompter” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...