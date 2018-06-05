ABD de doğruladı: YPG Menbiç’ten gidecek

ABD’li bir yetkili, Türkiye’yle üzerinde anlaştıkları Menbiç planının bölgeden YPG’lilerin çekilmesini kapsadığını söyledi.

Türkiye, ABD’yle Menbiç konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

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ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansına konuşan yetkili, Türkiye’nin açıkladığı bilginin doğru olduğunu kaydetti.

ABD’li üst düzey yetkili, YPG’nin bölgeden çekilmesinin ve bölgede yerel yönetim oluşturulmasının, Türkiye ile ABD’nin uzlaştığı plan kapsamında olduğunu ifade etti.

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Farklı yaklaşımlar

Ancak yetkili, Türkiye’nin açıkladığı altı aylık sürenin aksine, planın işleyişinin sahadaki olaylara göre şekil alacağı bilgisini verdi. Ayırca Türkiye’nin YPG’lilerin silahlarını teslim ederek Fırat’ın doğusuna çekileceği yönündeki ifadesi de Amerikalı yetkili tarafından telaffuz edilmedi.