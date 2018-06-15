ABD, Dara’ya niyetlenen Esad’ı uyardı: Askeri eyleme karşı önlem alırız

ABD, Suriye ordusunu ülkenin güneybatısındaki Dara vilayetinde muhalif milislerin elinde tuttuğu bölgelere operasyon düzenlememesi konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında Dara’nın geçen kasımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın üzerinde anlaştığı gerilimi azaltma bölgesi içinde kaldığı vurgulandı.

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Bölgeye operasyon düzenleneceği yönündeki haberlerden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada “Bu bölgeye yönelik her türlü askeri eylem çatışmaları artırabilir. Suriye hükümetinin bu bölgede ihlallerde bulunması halinde Washington’un kararlı ve gerekli önlemleri alacağını bir kez daha teyit ederiz” dendi.

Rusya’nın anlaşmalar koruması için çaba göstermesini de istenen açıklamaya şöyle devam edildi: “Rusya, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, Suriye hükümetinin saldırılarına son vermesi için nüfuzunu kullanma sorumluluğu taşıyor. Rusya’dan Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı ve güneybatıdaki ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz.”

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Söz konusu bölgede İran ordusunun etkinlik kurmasından endişe duyduğunu dile getiren İsrail, zaman zaman bölgedeki Şam yanlısı güçleri bombalıyor. Suriye-İsrail sınırındaki IŞİD dahil silahlı unsurların İsrail’den yardım gördüğü de Şam’ın sürekli şikayet ettiği konular arasında.

Suriye ordusunun yaklaşık bir aydır Dara çevresine askeri yığınak yaptığı da bir sır değil.