ABD, ‘corona’da işe yaradığı bilinen iki ilaçtan birinin tamamını satın aldı

ABD Covid-19 tedavisinde faydalı olduğu kanıtlanan iki ilaçtan biri olan remdesivirin neredeyse tamamını satın aldı. ABD’nin 500 bin doz satın alması dünyanın geri kalanında yaşayanların ilacı bulmakta sorun yaşayacağı anlamına geliyor.

Fotoğraf: Reuters

İlaç devi Gilead’ın ürettiği, daha önce ebola tedavisi için kullanılan remdesivirin Covid-19 hastalarında iyileşme süresini kısalttığı ortaya çıkmıştı.

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ABD Sağlık Bakanlığı ilaçtan 500 bin dozdan fazla aldığını duyurdu. Bu miktar şirketin temmuz ayı üretiminin tamamı ile ağustos ve eylül üretimlerinin de yüzde 90’ına eşit.

Gilead son günlerde ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde, tipik bir remdesivir tedavisi için gereken doza 2 bin 340 dolarlık (16 bin lira) fiyat biçtiği için eleştiriliyor. Şirket 127 düşük ve orta gelirli ülkeye dağıtım amacıyla üretime izin vermişti. İki ülkede tedavi başına 600 dolarlık (4 bin 100 lira) fiyatla üretim yapılıyor.

Covid-19 tedavisinde işe yarayan diğer ilaç olan dexamethasone yaygın şekilde kullanılırken, maliyeti daha düşük. İlacı kullanan ağır Covid-19 hastalarında ölüm oranının azaldığı görülmüştü.