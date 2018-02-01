ABD çok net: YPG ile işbirliğine devam edeceğiz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonuna rağmen YPG ile işbirliğine devam edileceğini söyledi.

Habertürk’ten Nalan Koçak’ın haberine göre telekonferans sistemiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan Votel, “Sahadaki ortağımız Demokratik Suriye Güçleri (DSG)” dedi.

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Votel şöyle konuştu: “IŞİD’le mücadelede ortaklarımızın gösterdiği inanılmaz fedakarlığın altını çizmeliyiz. Irak ordusundan ve DSG’den binlerce kişi önemli şehirleri özgürleştirirken ya öldü ya yaralandı. Birkaç gün önce Rakka’daydım ve şiddetin boyutunu ilk elden gördüm. Bu çabanın çoğunu sahadaki ortaklarımız gösterdi ve kanlarını döktü. Hepimiz, küresel toplum onlara minnettar olmalı.”

Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’na rağmen Suriye’de YPG ile işbirliğinin sürüp sürmeyeceği de soruldu.

Votel bu soruya net bir şekilde “Evet” yanıtı verdi: “Onlar IŞİD’le mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede istikrarı sağladıkça biz de onlara desteğe devam edeceğiz. Bu hükümetimizin politikası. Türkiye’nin sınırıyla ilgili haklı endişelerini anlıyoruz. Türkiye’yle bu konuda birlikte çalışmak bizim için önemli. Türkiye IŞİD’le mücadelede çok önemli bir ortağımız oldu ve tabii ki NATO müttefikimiz. IŞİD’in kalıcı olarak yenilmesi de bir diğer önemli amacımız. Bunu yapmak için sahadaki ortağımızsa DSG. Kanımızca IŞİD’e karşı şimdiye kadarki en etkili güç onlar oldu.”

Daha önce de Türkiye’nin talebine rağmen Menbiç’ten çekilmeyeceklerini açıklayan CENTCOM’un komutanı, “Türkiye askeriyle karşı karşıya kalırsanız ne olur” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Böyle bir çatışmanın olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rutin olarak, her gün Türk partnerlerimizle iletişim kuruyoruz, bilgi veriyoruz.”