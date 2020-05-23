ABD, Çin’in 33 kuruluşunu yaptırım listesine aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, insan hakları ihlali ve ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Çin’in 33 kuruluşuna yaptırım kararı getirdi.

Açıklamada, dokuz kuruluşun insan hakları ihlali, 24 kuruluşun da ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturdukları gereçkesiyle yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.

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Bu şirket ve kurumların Amerikan teknolojilerine erişimi, bakanlığın özel izni olmadan ABD yapımı ürünleri doğrudan veya üçüncü ülkeler üzerinden ithalinin yasaklanacağı açıklandı.

Dokuz kuruluşa Sincan yaptırımı

Yaptırım listesine dahil edilen dokuz kuruluşun Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik ‘baskı kampanyaları, kitlesel keyfi gözaltılar, zorla çalıştırmalar ve kontrol sırasında insan hakları ihlallerinde ve suiistimallerde’ yer aldığı kaydedildi.

Bu listede Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı Adli Tıp Enstitüsü ve sekiz şirket yer aldı. Şirketlerin isimleri açıklanmadı.

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Diğer 24 devlet kurumu ve ticari kuruluş da ‘ABD’nin ulusal güvenliğine veya dış politikasına aykırı eylemlerde’ bulunmakla suçlandı. Çin, Hong Kong ve Cayman Adaları’nda bulunan bu kuruşlar arasında, Beijing Cloudmind Technology Co, Pekin Bilgisayar Bilimi Merkezi ve Beijing Jincheng Huanyu Electronics gibi ileri teknoloji şirketleri ve araştırma merkezleri yer alıyor.