ABD Çin’den gelen vatandaşlarını üç gün askeri üste gözlem altında tutacak

Çin’den tahliye edilen 195 ABD vatandaşı Kaliforniya eyaletinde askeri bir üste en az üç gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Fotoğraf: Reuters

Riverside şehrindeki March Air Reserve askeri üssünde kalacak olan ABD vatandaşları günde iki kere yeni tip corona virüs semptomları için kontrol edilecek.

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Hastalık önleme ve kontrol merkezinden Dr. Chris Braden yolcularının hiçbirinin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen ailelerini ve başkalarını korumak adına gönüllü olarka üç gün boyunca gözlem altında tutulmayı kabul ettiğini söyledi.

Yeni tip corona virüs şimdiye kadar 170 kişinin ölümüne neden oldu. 8 binin üzerindeki teyit edilmiş vakadan 91’i Çin dışında görülürken ABD’de beş yeni tip corona virüsü vakasına rastlandı.