ABD Çin ile ticaret savaşını bitirecek ilk anlaşmayı imzaladı

ABD Başkan Donald Trump, Çin ile ‘Birinci Aşama’ olarak adlandırılan ticaret anlaşmasını imzaladı. Anlaşmayla, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret geriliminin düşürülmesi hedefleniyor.

Trump ve Liu He, anlaşmanın imza töreninde. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Trump Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, anlaşmanın ‘geçmişin yanlışlarını düzelttiğini’ savundu. İmzalanan anlaşmayı Amerikalı işçilere ekonomik adaletin getirilmesinin bir yolu olarak tanımlayan Trump, “Uluslararası ticarette köklü bir değişikliğe imza atıyoruz” dedi.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Trump’a gönderdiği ve Pekin’in baş müzakerecisi Liu He tarafından okunan mektubunda, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmasını ‘Çin, ABD ve tüm dünya için iyi bir gelişme’ olarak niteledi.

Anlaşmayı imzalayan Çin Başbakan Yardımcısı Liu da törende yaptığı açıklamada, ‘dünyanın şu anda tarihin kritik bir dönemecinde olduğunu’ söyledi ve ‘ülkeler arasındaki işbirliğini nasıl ileriye götürebilecekleri noktasında seçimlerle karşı karşıya olduklarını’ belirtti. Liu, “Tek doğru seçenek işbirliği” dedi.

Anlaşma ABD’nin Çin’e karşı bazı ekonomik yaptırımlarını yumuşatmasını, Çin’in de ABD’den satın aldığı çiftlik ürünleri ve diğer türden ürünlerin sayısının arttırılmasını amaçlıyor. Trump bu ürünler arasında sığır eti, domuz eti, deniz ürünü, pirinç ve süt ürünleri bulunduğunu belirtti.

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Anlaşmanın küresel boyutta üretimin de yavaşlamasına neden olan, Amerikalı üreticilere zarar veren ve Çin ekonomisi üzerinde yük oluşturan ticaret savaşı kapsamındaki gerilimleri düşürmesi umuluyor.