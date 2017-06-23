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ABD, CHP’li Berberoğlu’nun tutuklanmasından endişeli


 

ABD, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini gazeteci Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Başkent Washington’da basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Berberoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili şunları söyledi: “Hapse atılan muhalif politikacıyla ilgili hala bilgi toplamaya çalışıyoruz, dolaysıyla bu konuda söyleyecek çek yeni bir şey yok. Ancak, Türk hükümeti yetkililerinin giderek artan bir biçimde, bazı hükümet üyelerinin düşündüklerinden farklı düşünen kişileri hedef almasından büyük endişe duyuyoruz. Bu Türk hükümetiyle konuştuğumuz bir konu.”

Nauert, Türkiye’yi demokratik bir ülke olarak görüp görmediği sorusuna da şu yanıtı verdi: “İlk noktaya, gazetecilerin hapse atılmasına ilişkin, ifade özgürlüğüne ilişkin onlarla konuşmayı sürdürüyoruz. Biz ifade ve basın özgürlüğüne inanıyoruz. Bazı konuşmalardan bazı uluslar, bazı liderler rahatsız olsa bile biz buna inanıyoruz. Onun için ABD, demokrasiyi güçlendiren ve korunması gereken bu özgürlükleri Türkiye’de de başka ülkelerde de teşvik etmeyi sürdürecek.”

Nauert, Türkiye’ye ifade özgürlüğüne, adil yargılamaya, yargı bağımsızlığına, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterme çağrısı yaptı.

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