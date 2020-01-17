ABD büyükelçisinin bıyığı Güney Kore’de kriz yarattı: Japonya’nın sömürgesi olduğumuz dönemi hatırlatıyor

ABD’nin Seul büyükelçisi Harry Harris’in bıyıkları Güney Kore’de tartışma konusu oldu. Halk, bıyık ülkenin Japonya’nın sömürgesi olduğu günleri hatırlattığı için incindiğini, onurunun kırıldığını savunuyor.

Fotoğraf: Reuters

Annesi Japon eski ABD donanması subayı Harris, Temmuz 2018’de Güney Kore’ye atandı. 1910-1945 yıllarında Japonya’nın sömürgesi konumundaki Güney Kore’de görev yapan sekiz Japon valinin de bıyıklı olduğunu anımsatan çok sayıda Güney Koreli Harris’e tepki gösterdi.

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Sömürge yıllarını hiç iyi anımsamayan ülke halkı sosyal medyada sesini yükseltirken büyükelçinin bıyığı ülke basınında da tartışma konusu oldu. Harris’in, büyükelçi olarak atandıktan sonra bıyık bırakması, ‘özellikle, Güney Korelileri aşağılamak için yapılan bir hareket’ gibi algılandı.

Dün basın toplantısı düzenleyen Harris konuyu bıyık tartışmasına getirdi. Annesi Japon olduğu için tepki gördüğünü söylen Harris şöyle devam etti: “Nedense bıyığım mesele oldu. Medya, sosyal medyada çok eleştiri aldım. Ben geçmişte donanmada çalıştığım süreçte hep tıraş oldum. Bu nedenle diplomatik kariyerim başlarken bıyık bırakma kararı aldım. Askeri kariyerimi tamamlayıp diplomasideki kariyerim başladığında bir yenilik yapmak sitedim.“

Harris, Japonya ile Güney Kore arasındaki gerilimli ilişkinin bir geçmişi olduğunu anladığını, ancak kendi kökenini bunu körüklemek için kullanmadığının altını çizerek, “Benimle ilgili sosyal medyada yapılan ırkçı yorumlara yanıt bile vermeyeceğim. Söylemek istediğim tek şey ben Japonya’nın değil ABD’nin büyükelçisiyim” dedi.

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Bıyığını kesmeyeceğinin altını çizen Harris’in, toplantıda, Seul’ün Kuzey Kore’yle turizm konusunda anlaşmadan önce Washington’a danışması gerektiğini söylemesi de tepki çekti.

Güney Kore devlet başkanlığından, “Bir büyükelçinin bu tür bir beyanda bulunması son derece uygunsuz” ifadesini içeren açıklama yapıldı.