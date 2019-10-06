ABD büyükelçiliğinin Twitter ‘beğeni’sine CHP’den de tepki geldi: Hadsizlik

ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından ‘FETÖ‘ davası firarisi Ergün Babahan’ın bir paylaşımının beğenilmesine CHP’den de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, paylaşımın beğenilmesini ‘saygısızlık ve hadsizlik’ olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, Bugün Gazetesi eski yazarı, firari ‘FETÖ’ sanığı Ergun Babahan’ın Devlet Bahçeli’yle ilgili “Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset dönemine hazır olmalı” dediği tweet’ini beğenmiş, büyükelçilik daha sonra iki kez özür dilemişti.

Reklam

Sosyal medya üzerinden dilenen özrün yeterli olmayacağını söyleyen CHP’li Erkek, şu ifadeleri kullandı: “Bunun bir hata olduğunu da düşünmüyoruz. Büyükelçinin çağrılıp bunun nedeninin sorulması gerekir. Türkiye’de siyaseti de millet şekillendirir, Türkiye şekillendirir.”



