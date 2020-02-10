ABD büyükelçiliğinden ‘Türkiye’nin yanındayız’ açıklaması

ABD Ankara Büyükelçiliği’nden, İdlib’de Suriye ordusunun saldırısı sonucu beş Türk askerinin hayatını kaybetmesi ile ilgili ‘NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız’ açıklaması yapıldı.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz.”