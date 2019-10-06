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Yaramazlara biraz batar!

ABD büyükelçiliğinden ikinci ‘beğeni’ özürü: Pişmanlığımızı yineliyoruz

ABD Büyükelçiliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bir yorumun beğenilmesine ilişkin bir özür mesajı daha yayımlayarak “Tweetin içeriğini onaylamıyoruz. Bu hata için pişmanlığımızı yineliyoruz” dedi.

Fotoğraf: Wikipedia

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, Bugün Gazetesi eski yazarı, firari ‘FETÖ’ sanığı Ergun Babahan’ın Devlet Bahçeli’yle ilgili “Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset dönemine hazır olmalı” dediği tweet’ini beğenmiş, MHP de buna tepki göstermişti.

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Tepkilerin ardından ABD Büyükelçiliği’nden, “Bugün Büyükelçilik Twitter hesabından, yanlışlıkla bir tweet beğenilmiştir. Bu hatadan dolayı pişmanız ve her türlü karışıklık için özür diliyoruz” mesajı paylaşılmıştı. ABD Maslahatgüzarı da izahat için Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

ABD Büyükelçiliği, konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamasında şunları söyledi: “Dün Twitter hesabımızda meydana gelen hata için özür dileriz. Kendimizi Ergun Babahan’la ya da tweetinin içeriğini ilişkilendirmiyor ya da onaylamıyoruz. Bu hata için pişmanlığımızı yineliyoruz.”

ABD büyükelçiliğinden ‘beğeni’ özürü

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