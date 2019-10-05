ABD büyükelçiliğinden ‘beğeni’ özürü

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, Bugün Gazetesi eski yazarı, firari ‘FETÖ’ sanığı Ergun Babahan’ın Devlet Bahçeli’yle ilgili tweet’inin beğenilmesi sonrası, ‘resmi özür’ geldi.

Babahan’ın “Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset dönemine hazır olmalı” dediği tweet’in, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından beğenildiğinin ortaya çıkması üzerine MHP’den tepki geldi.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, büyükelçiliğin beğenisine “12 Eylül 1980’de ABD’nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta ‘Türkiye’yi Türkeş’e teslim etmedik’ itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye’de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli’dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir” tweet’leriyle yanıt verdi.

2- 12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) October 5, 2019

Tepkilerin ardından ABD Büyükelçiliği, önce ‘beğeni’yi geri çekti, ardından da özür tweet’i paylaştı. Büyükelçiliğin özür mesajı, şöyle: “Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz.”

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