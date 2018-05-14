ABD büyükelçiliği Kudüs’e taşınıyor: Protestolarda en az 41 ölü, bin yaralı

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto gösterilerinde en az 41 Filistinli hayatını kaybetti, bini aşkın Filistinli de yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını belirterek büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağını duyurmuştu. Elçiliğin bugün, İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıldönümünde taşınması planlanıyor. İsrail, 14 Mayıs 1948’de kurulmuştu.

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Türkiye saati ile 16.00’da başlayan açılış töreni öncesinde Gazze’de protesto gösterileri düzenlendi.

Açılışta ABD’yi temsilen yer alacak Hazine Bakanı Steven Mnuchin bir heyet eşliğinde dün İsrail’e ulaştı. Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner de bugünkü açılışta.

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ABD’nin kararını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün tüm ülkelere temsilciliklerini Kudüs’e taşıma çağrısı yaptı.

1 milyona yakın kişinin Gazze Şeridi’nde protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor. Ramallah kentinde de binlerce kişinin katılacağı bir yürüyüş var. Filistinlilerin protesto gösterilerinde İsrail güvenlik güçleriyle arbede yaşanmasından endişe ediliyordu.

Nitekim İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda şu ana kadar en az 41 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise bin civarında.

İsrail askerleri göstericilere karşı gerçek mermi kullandı.