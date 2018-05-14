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Yaramazlara biraz batar!

ABD büyükelçiliği Kudüs’e taşınıyor: Protestolarda en az 16 ölü, 500 yaralı

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ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto gösterilerinde en az 16 Filistinli hayatını kaybetti, 500’ü aşkın Filistinli de yaralandı.

Fotoğraflar: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını belirterek büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağını duyurmuştu. Elçiliğin bugün, İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıldönümünde taşınması planlanıyor. İsrail, 14 Mayıs 1948’de kurulmuştu.

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Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak açılış töreni öncesinde Gazze’de protesto gösterileri yapılıyor.

Açılışta ABD’yi temsilen yer alacak Hazine Bakanı Steven Mnuchin bir heyet eşliğinde dün İsrail’e ulaştı. Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’in de bugünkü açılışa katılması bekleniyor.

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ABD’nin kararını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün tüm ülkelere temsilciliklerini Kudüs’e taşıma çağrısı yaptı.

Bugün yapılacak açılış öncesi 1 milyona yakın kişinin Gazze Şeridi’nde protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor. Ramallah kentinde de binlerce kişinin katılacağı bir yürüyüş planlandı. Filistinlilerin protesto gösterilerinde İsrail güvenlik güçleriyle arbede yaşanmasından endişe ediliyordu.

Nitekim İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda şu ana kadar en az 10 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 500 civarında.

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