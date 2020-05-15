ABD borsası vadeli kontratları, ticaret savaşı endişesiyle geriledi

ABD borsası vadeli kontratları, Başkan Donald Trump’ın Çin hükümeti ile tansiyonun yükselmesine sebep olabilecek bir adım atarak Huawei’nin dünyanın herhangi bir yerinden yaptığı çip alımlarını durdurmak için düzenleme yapmasının ardından geriledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin bu adımından bir gün önce de Trump, corona virüsü salgını nedeniyle Çin ile ilişkilerin zarar gördüğünü söylemişti.

Reklam

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden canlanması zaten salgın nedeniyle yavaşlamış olan küresel ekonominin daha da yavaşlamasına neden olabilir.

Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.99 düşüş kaydederken S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.98 geriledi. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 1.06 gerilemiş durumda.