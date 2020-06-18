ABD borsası artan ‘corona’ ve işsizlik verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle ekside

ABD borsası vadeli kontratları, ABD’nin çeşitli bölgelerinde artan corona virüsü vaka sayısı ve ABD işsizlik verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle ekside.

Fotoğraf: Reuters

Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.91 ekside bulunuyor. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.72, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 0.18 değer kaybetti.

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Teksas, Florida ve Oklahoma gibi eyaletlerde corona virüsü vaka sayısında artış görülüyor. Ancak, Başkan Donald Trump dün, ABD’deki iş yerlerinin yeniden kapatılmayacağını açıkladı.

ABD Çalışma Bakanlığı, 13 Haziran ile biten haftada 1 milyon 508 bin kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Reuters anketine katılan ekonomistler, 1.3 milyon kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı.