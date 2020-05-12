ABD borsaları ekonominin toparlanacağı beklentisiyle açılışta yükseldi

ABD borsaları Covid-19 yasaklarının gevşetilmesi sonrası, küresel ekonominin toparlanmaya başlayacağı beklentisiyle açılışta yüzde 0.3 yükseldi.
Çin’in, aralarında nadir toprak metalleri, altın cevherleri, gümüş cevherleri ve konsantrelerinin de yer aldığı ABD’den ithal 79 ürünü gümrük vergisinden muaf tutacağını açıklaması da piyasalardaki olumlu havayı artırdı.
Dow Jones endeksi açılışta yüzde 0.29, S&P 500 yüzde 0.31, Nasdaq bileşik endeksi yüzde 0.36 yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump ekonominin bir an önce yeniden açılması gerektiğini savunuyor.
Ülkede nisan ayında 20 milyon 240 bin özel sektör çalışanı işten çıkarılmıştı.