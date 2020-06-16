ABD borsaları ekonomik tedbirler ve güçlü mayıs perakende satışları verisiyle sert yükseldi

ABD borsası vadeli kontratları, agresif parasal ve mali destek önlemleriyle ekonominin yeniden canlanacağı beklentisi ve güçlü mayıs ayı perakende satış verilerinin ardından sert yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre perakende satışlar yüzde 17.7 arttı. Nisan ayında yüzde 14.7 düşüş göstermişti. Artış, perakende satışların corona virüsü salgınını önlemek için alınan karar nedeniyle mart ve nisan ayında rekor hızla düşüşün ancak bir kısmını karşılayabildi.
Vadeli kontratlar Trump yönetiminin dünyanın en büyük ekonomisini tekrar hayata döndürme çabaları dahilinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı planı değerlendiriğini açıklamasının etkisiyle yükseldi.
Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 3.3 artış gösterdi. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 2.8, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 2 artış kaydetti.