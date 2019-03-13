ABD Boeing 737 Max 8 ve Max 9 uçuşlarını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Etiyopya Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uçarken 10 Mart’ta 149 yolcu ve sekiz mürettebatıyla düşmüştü.

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157 kişinin ölümüne sebep olan uçağın geçen yıl ekim ayında Endonezya’da düşen, 189 kişinin öldüğü uçakla aynı tip olması ve iki uçağın da kalktıktan hemen sonra düşmesi Boeing 737 Max 8’lerin güvenliğinin sorgulanmasına neden olmuştu.

Çin, Etiyopya, Singapur, Fransa, İrlanda, Avustralya, Endonezya ve Almanya kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar ABD’li üretici firmanın 2017’de ticari uçuşlara başlayan uçağını kullanmayı durdurmuştu.

THY de filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max 8 tipi uçağın ticari operasyonlarının 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

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Bu konuyu ‘şansa bırakmak istemediğini‘ söyleyen Trump, söz konusu kararın ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından derhal uygulanacağını belirtti.