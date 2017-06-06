ABD, bir kez daha Suriye’yi vurdu

Darbe girişimi davasında savunma yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı eski Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bircan Kırker, “Askerliği öğrenseydim burada olmazdım” dedi. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin davada Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndan tankları çıkarma emri verdiği iddialarını reddeden Kırker, tuzağa düşürüldüğünü öne sürdü. ‘Sıkıyönetim emri’nde aldığı mesajda planlamanın olmadığını ve […]