ABD, bir kez daha Suriye’yi vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye’ye ait mevzilere hava saldırısı düzenledi.
Suriye’nin kuzeyindeki mevzilerin vurulduğunu açıklayan koalisyon güçlerinin açıklamasında bunun gerekçesi “Önceki uyarılara rağmen rejim yanlısı güçler çatışmasızlık konusunda anlaşılan alana tank, ağır silahlar, uçaksavar silahları, silahlandırılmış kamyonet ve 60’ı aşkın askerle girmiştir” ifadeleriyle duyuruldu.
ABD daha önce İdlib’deki kimyasal silah saldırısının ardından Suriye’ye ait bir hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.