ABD, bir dozu 19.5 dolara almıştı: Covid-19 aşısı, ülkelere göre fiyatlandırılacak

Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer’ın işbirliğiyle geliştirilen Covid-19 aşısının ‘piyasa fiyatının altında’ satılacağı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

BioNTech ve Pfizer şirketlerinin, daha önce Covid-19 geçirmemiş 43 binden fazla gönüllüde denediği aşının yüzde 90’dan fazla koruma sağladığı açıklanmıştı.

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Financial Times gazetesinin etkinliğinde konuşan BioNTech Strateji Başkanı Ryan Richardson, aşının fiyatının piyasa fiyatının altında belirlenmesini planladıklarını söyledi.

Richardson, fiyatlandırmada, buluşun maliyetinin de göz önüne alındığını vurgulayarak, “Dünyanın belirli bölgelerinde farklı fiyatlandırma olmasını da bekliyorum” dedi.

BioNTech yöneticisi, geçen aylarda ABD’yle yapılan anlaşmada, doz başına 19.5 dolar (yaklaşık 159 lira) fiyat belirlendiğini anımsattı. Richardson, bu anlaşmanın benzer ülkelerde aşının fiyatına dair fikir verebileceğini dile getirdi.

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ABD’yle 2 milyar dolarlık anlaşma

Salgından en çok etkilenen ülkelerinden başında gelen ABD, aşıyı üreten şirketlerle geçen temmuz ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, aşı eğer ‘etkili ve güvenli’ olursa, ABD 50 milyon kişiyi aşılamak için 100 milyon doz aşı satın alacak. Aşının iki dozuna ise 39 dolar (yaklaşık 317 lira) fiyat biçilmişti.