Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha aldı

ABD, BioNTech firmasının Pfizer ortaklığıyla geliştirdiği Covid-19 aşısından 100 milyon doz daha aldı.

Fotoğraf: Reuters

Daha önce de söz konusu aşıdan 100 milyon doz alan ABD böylece 200 milyon doz aşıyı garantilemiş oldu.

Reklam

İkinci 100 milyon doz aşının tamamı temmuz ayında teslim edilmiş olacak.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına 11Aralık’ta onay vermişti.

15 Aralık’ta ilk aşının uygulandığı ülkede ay sonuna kadar ilk parti olan 6.4 milyon doz aşının yapılması planlanıyor.

Reklam

ABD’de ikinci onay alan aşı Moderna’dan ise 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılmıştı.

ABD, Pfizer’den sonra Moderna aşısına da onay verdi

ABD’de Pfizer-BioNTech aşısı yapılmaya başladı

ABD de Pfizer ve BioNTech’in aşısına kullanım onayı verdi

SON HABERLER

Kaftancıoğlu’ndan Türkeş ziyaretine: Acılarda ortaklaşacak her siyaseti yaparım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP heyetinin Maraş katliamının yıldönümünde yaptığı Seval Türkeş ziyaretini savundu. Alparslan Türkeş’in, kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu’na öldürülmesinden iki gün önce “Vatan haini” dediğini söyleyen Kaftancıoğlu “Ben siyaseti, bir daha kimse acıları yaşamasın diye yapıyorum. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum” dedi.

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.