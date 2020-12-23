ABD, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha aldı

ABD, BioNTech firmasının Pfizer ortaklığıyla geliştirdiği Covid-19 aşısından 100 milyon doz daha aldı.

Fotoğraf: Reuters

Daha önce de söz konusu aşıdan 100 milyon doz alan ABD böylece 200 milyon doz aşıyı garantilemiş oldu.

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İkinci 100 milyon doz aşının tamamı temmuz ayında teslim edilmiş olacak.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına 11Aralık’ta onay vermişti.

15 Aralık’ta ilk aşının uygulandığı ülkede ay sonuna kadar ilk parti olan 6.4 milyon doz aşının yapılması planlanıyor.

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ABD’de ikinci onay alan aşı Moderna’dan ise 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılmıştı.