ABD: Bazı birlikler petrol sahalarını korumak için Suriye’de kalabilir

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, petrol kaynaklarının IŞİD ya da diğerlerinin kontrolüne geçmesini önlemek için Suriye’nin kuzeyinde belli bölgelerde Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) birlikte bazı ABD birliklerini tutmanın seçenekler arasında olduğunu, fakat herhangi bir karara varılmadığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Esper gazetecilere açıklamasında “O bölgenin yakınındaki birkaç şehirde birliklerimiz halihazırda var, amaç kötü eylemleri için kaynak arayan IŞİD’in ve diğer grupların erişimini engellemek” dedi.

Reklam

Esper bazı birliklerin bölgede tutulması için görüşmeler yapıldığını, ancak birliklerin sayısına ya da bunun gibi konulara dair bir karar bulunmadığını söyledi.

ABD’li bakan, Suriye’nin kuzeyinden çekilmenin halen devam ettiğini, fakat bazı birliklerin Kürt öncülüğündeki DSG ile beraber petrol sahalarının yakınında bulunduğunu ve birlikleri o bölgede tutma konusunda görüşmeler yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Son olarak, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD ile Kürt güçlerinin Suriye’deki petrol sahalarını modernize etmek için bir girişim kurabileceği ve elde edilen gelirin de Kürtlere gidebileceği bir planın uygulanabileceğini söylemişti.