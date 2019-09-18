ABD başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutukluluğuna devam

Casusluktan yargılanan ABD başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Topuz’a, ‘FETÖ üyeliği’, 17-25 Aralık 2013’teki yolsuzluk iddialarıyla ilgili firari savcı Zekeriya Öz, eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı ve Mehmet Akif Üner dahil olmak üzere toplamda 121 kişiyle irtibat halinde bulunmak, ajanlık ve 15 Temmuz’daki darbe girişiminde devleti yıkmaya teşebbüs gibi suçlamalar yöneltiliyor.

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ABD’nin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA’da tercüman olarak da görev yapan Topuz, yaklaşık 20 yıldır İstanbul ABD başkonsolosluğunda irtibat sorumlusu olarak çalışıyordu. Topuz, Eylül 2017’de gözaltına alındıktan sonra 4 Ekim tarihinde tutuklanmıştı.

Ajanlık suçlaması yöneltilen ve Ocak 2018’den bu yana ev hapsinde tutulan bir başka elçilik görevlisi Nazmi Mete Cantürk’ün ise ev hapsi 25 Haziran’da sona ermiş, Cantürk’e yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.