ABD başkanlık yarışına bir demokrat daha katıldı

ABD’de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri için yeni adaylar yarışa girmeye devam ediyor. Son olarak Demokrat Partili Minnesota senatörü Amy Klobuchar pazar günü adaylığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Klobuchar, Minneapolis’te karlarla kaplı bir ortamda çekilmiş, kendisini tanıttığı ve seçmenlere vaatlerini duyurduğu tanıtım videosunda işleri sonuçlandırmaya odaklanacağını ve Başkan Donald Trump’un aldığı kararlardan bazılarını geri çevireceğini belirterek, “Oval ofisteki ilk günümde ABD, Paris Antlaşması’na tekrar katılacak” dedi.

55 yaşındaki Klobuchar şu anda Kongre’de görev yapmakta olup başkan adaylığını açıklayan beşinci kadın senatör.

Şimdiye kadar on isim resmi adaylığını açıklarken, eski başkan yardımcısı Joe Biden, eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg ve 2016 seçimlerinde Hillary Clinton’un sıkı rakibi Senatör Bernie Sanders da adaylığını açıklayacak isimler arasında telafuz ediliyor.



Şu ana kadar resmi adaylığını açıklayan adaylar ise şöyle:



Donald Trump – ABD Başkanı (Cumhuriyetçi)

Elizabeth Warren – Massachussetts senatörü (Demokrat)

John Delaney – Marlyland eski Kongre üyesi (Demokrat)

Andrew Yang – New Yorklu iş adamı/girişimci (Demokrat)

Julian Castro – Eski Çevre ve şehircilik bakanı ve San Antonio belediye başkanı (Demokrat)

Tulsi Gabbard – Hawaii Kongre üyesi (Demokrat)

Kirsten Gillibrand – New York senatörü (Demokrat)

Kamala Harris – Kaliforniya senatörü (Demokrat)

Pete Buttigieg – South Bend belediye başkanı (Demokrat)

Marianne Williamson – Yazar ve Oprah’nın ruhani danışmanı (Demokrat)

Cory Booker – New Jersey senatörü (Demokrat)