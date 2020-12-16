ABD başkanının hediyesi olan, 20 bin sterlin değerindeki saat antikacıdan çalındı

Britanya’nın başkenti Londra’daki bir antikacıdan, ABD’nin 1913-1921 yılları arasında 28’inci başkanı Woodrow Wilson’ın hediyesi, 20 bin sterlin (211 bin 441 lira) değerinde cep saati çalındı.

Fotoğraf: Metropolitan Police

Metropolitan Polisi, saatin, cumartesi günü saat 12:30’da, antikacıya giderek bir vazo satın almak istediğini söyleyen bir kişi tarafından çalındığını açıkladı.

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Antikacıda çalışan kişinin gösterdiği vazolardan birini beğenen bu kişinin kartının bakiyesi ödeme için yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, “Vazo yerine konulurken saati çaldığını tahmin ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

14 karat altın saatin arkasında, “ABD başkanından, Britanya’ya ait buharlı gemi Nubian’da görevli Charles J Lawrenson’a, 7 Mart 1914’teki kurtarma çalışmalarındaki insani hizmetlerinden dolayı verilmiştir ve Amerikan yelkenlisi Julia A Trubee’deki mürettebata” mesajı yazılı.

Saatin ve konuyla ilgili görüşmek istedikleri bir adamın fotoğaflarını paylaşan polis teşkilatından Joshua Brown şunları söyledi: “Bu saatin sahipleri çok üzgün. Yıllardır ailelerindeymiş. Çalan kişinin bir an evvel getirmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili bilgisi olanların da bizimle iletişim kurmalarını istiyoruz.”