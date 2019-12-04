ABD başkan yardımcısının ‘Şükran Günü’ yemeği dağıttığı üsse beş roket fırlatıldı

Irak’ın el-Anbar bölgesindeki ABD üssüne beş roket fırlatıldığı bildirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Reuters’in haberine göre el-Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad hava üssüne salı günü beş adet roket fırlatıldı. ABD askerlerinin Irak’taki en önemli üslerinden biri olan el-Esad üssündeki saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, Iraklı yetkililer tarafından daha fazla ayrıntı verilmedi.

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Mike Pence’in 24 Kasım’daki sürpriz Irak ziyareti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 24 Kasım’da el-Esad ABD üssünde, eşi Karen’la birlikte üsteki Amerikan askerlerine hindi ve geleneksel Şükran Günü yemeği ikram etmişti.