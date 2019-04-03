ABD başkan yardımcısı: Türkiye NATO konusunda tercihini yapmak zorunda

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter’dan yaptığı açıklamada Türkiye’nin NATO’da kalıp kalmama konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “ABD Türkiye ile dostluğunu riske atmak istiyor mu?” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını söylemişti. Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında gerginliğe sebep olan S-400’le ilgili “S-400’ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor” diye konuşmuştu. ABD, bir NATO üyesi olan Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi olan S-400’ü almasına karşı çıkıyor.

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Pence, attığı tweette şunları söyledi: “Türkiye bir seçim yapmak zorunda. Tarihin en başarılı askeri ittifakının kritik bir ortağı olarak kalmayı mı, yoksa bu ortaklığın güvenliğini, NATO ittifakının altını oyacak pervasız kararlarla riske atmayı mı istiyor?”

Turkey must choose. Does it want to remain a critical partner in the most successful military alliance in history or does it want to risk the security of that partnership by making such reckless decisions that undermine our @NATO alliance? — Vice President Mike Pence (@VP) April 3, 2019

Oktay: ABD Türkiye’nin dostluğunu riske atmak istiyor mu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pence’in açıklamalarına Twitter hesabından cevap verdi: “ABD bir tercih yapmak zorunda. Türkiye’nin ortağı olarak kalmayı mı, yoksa NATO müttefikinin düşmanlarıyla savaşının altını oymak için teröristlerle ortak olup dostluğumuzu riske atmayı mı istiyor?”

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