ABD başkan yardımcısı: Trump Erdoğan ile konuştu, derhal ateşkes istedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak, Suriye’deki harekatta ‘derhal ateşkes’ ilan etmesini istediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuşan Pence, “ABD, Türkiye’ye Suriye’yi işgal etmesi için yeşil ışık yakmamıştır” dedi.

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ABD Hazine Bakanı: Yaptırımlar, Türk bakanlar ile harekattan sorumlu olan hükümet yetkililerini kapsıyor

Pence’in açıklamasına eşlik eden ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı yeni ekonomik yaptırımların, Türkiye hükümetinin bakanları ile Suriye’deki askeri operasyondan sorumlu olan önde gelen hükümet yetkililerini kapsadığını açıkladı.