ABD başkan yardımcısı, Irak hükümetini ‘pas geçti’, Kürt yönetimi ile görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, cumartesi sabahı Irak’a yaptığı sürpriz ziyarette, Irak hükümetiyle sadece telefon görüşmesi yapmakla yetinerek Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yle görüştü. Pence ayrıca, Irak’taki ABD üssünde Amerikan askerleriyle ‘Şükran Günü’ yemeği yedi.

Reuters haber ajansı Pence’in Trump’ın Irak’tan asker çekme kararı sonrası Kürtlere destek ve ülkede devam eden olaylarla ilgili son durumu görüşmek üzere Bağdat’a gittiğini bildirdi.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı’nın güvenlik gerekçesiyle önceden açıklanmayan kısa gezisinde ilk durağı Bağdat oldu. Orduya ait kargo uçağıyla el-Esad hava üssüne inen Pence, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yle, ekim ayından beri devam eden ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolarla ilgili telefon görüşmesi yaptı. Pence, Abdülmehdi’nin şiddet olaylarını önlemek ve demokrasinin parçası olan barışçı protestocuları korumak ve saygı gösterme sözü verdiğini söyledi.

ABD’li yetkililer, Iraklı liderin Pence’in daveti üzerine ABD üssüne gitmek istemediği, Pence’in de güvenlik gerekçesiyle Bağdat’ın merkezine gitmemesi nedeniyle görüşmenin telefonda gerçekleştiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta başında yaptığı açıklamada, göstericilerin ölümüne, yaralanmasına neden olan ve yolsuzluğa karışan Iraklı yöneticilere yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söylemişti.

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Pence’in Irak’taki ikinci durağı Erbil oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yle görüşen Başkan Yardımcısı’nın, ABD’nin Kürt birliklere destek ve ortaklık mesajı verdiği açıklandı.

Pence, Trump adına ABD ve Kürt halkının ateş hattındaki bölgede kurdukları güçlü bağları koruma yönündeki mesajını vurguladığını söyledi.

Mike Pence el-Esad ABD üssünde, eşi Karen’la birlikte üsteki Amerikan askerlerine hindi ve geleneksel Şükran Günü yemeği ikram etti.

Sosyal medya hesabından askeri üssü ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşan Pence, eşiyle birlikte üsteki askerlerle birlikte olmaktan onur duyduklarını belirtti.