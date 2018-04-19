ABD basınına göre Erdoğan ‘kumar’ oynuyor: Seçim kararında ekonomi etkili

ABD basını 24 Haziran’daki erken seçim kararı için ‘sürpriz’ ifadesini kullanırken, Türk siyasetinin hazırlıksız yakalandığını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararında ekonomik durumun etkili olduğunu belirtti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 3 Kasım 2019 yerine 24 Haziran’da yapılması kararı, ABD basınında geniş yer buldu.

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NYT: Erdoğan için doğru zamanlama

New York Times ‘Erdoğan gücünü pekiştirmek için erken seçim çağrısı yaptı’ başlıklı haberinde, “Erdoğan’ın bu ani kararı, hem Türkiye’nin kendi iç siyasetinin hem de uluslararası eğilimlerin Erdoğan’ın otokratik tarzının lehine olduğu bir dönemde doğru zamanlamayı tutturmak istermiş gibi görünüyor” dedi.

Haberde “Erken seçimlerin bir diğer amacı da siyasi muhalefeti zayıflatmak gibi görünüyor” yorumu da yapıldı.

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WSJ: Erdoğan kumar oynuyor

Erken seçim kararını ‘kumar’ ve ‘sürpriz’ olarak nitelendiren Wall Street Journal ise “Erdoğan, rekor ekonomik büyümenin devam ettiği bir dönemde bir kez daha seçilmesine yardımcı olma ihtimali bulunan bir kumar oynayarak, seçimleri bir yıldan daha uzun bir süreliğine erkene çekti” diye yazdı.

Washington Post: Ekonomik sinyaller etkili

Washington Post gazetesi de erken seçim kararıyla Erdoğan’ın genişletilmiş yetkilerini birkaç ay içinde kullanmaya başlamasının önünün açıldığı yorumunu yaparak, “Analistler, ekonomiden gelen kötüleşme sinyalleri nedeniyle Erdoğan’ın seçim takvimini öne çekmiş olabileceğini söylüyor” dedi.

Okuyucularına Erdoğan’ın yeni hükümet sistemi çerçevesinde çok geniş yetkilere sahip olmaya hazırlandığını belirten gazete, “Her ne kadar erken seçim söylentisi bir süredir dile getiriliyor olsa da, bu kadar erken bir tarih olması Türk siyasetini hazırlıksız yakaladı” diye yazdı.