ABD basınına göre Trump Erdoğan’a ‘S-400 komisyonu’ için sıcak mesaj verdi

ABD basını, Ankara ile Washington’ın S-400 füze krizinin çözümü için ortak bir komisyon kurma konusunda uzlaşma yolunda olduğunu yazdı.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze alımını durdurması yönünde haziran ortasına kadar süre verdiği yönünde haberler halen yalanlanmazken ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün telefonda görüşmüştü.

Reklam

Görüşme, tutukluluğu iki ülke arasında sorun olan ABD vatandaşı Serkan Gölge’nin tahliye edilmesi ve Trump’ın Erdoğan’a teşekkür etmesinin sonrasına rastlamıştı.

Bloomberg ve Middle East Eye internet sitelerine göre Trump görüşmede Erdoğan’a, Türkiye’nin S-400 alımı sorunu konusunda yaşanan sorunları çözmek üzere kurulmasını önerdiği çalışma grubu fikrini beğendiğini söyledi.

Bununla birlikte ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yaptığı bir açıklamayla ortak komisyon fikrine karşı olduğunu yineledi.