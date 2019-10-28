ABD basını operasyonun perde arkasını yazdı: ‘Trump’a rağmen başarılı oldu’

New York Times (NYT) gazetesi ABD ordusunun IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ölü ele geçirilmesiyle sonuçlanan operasyonuna ilişkin detayları yazdı.

Fotoğraf: Twitter/@WhiteHouse

Bağdadi’nin, Suriye’nin İdlib vilayetinde saklandığı evde ABD askerleri tarafından cumartesi gecesi düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki bombaları infilak ettirmesi sonucu öldüğü açıklanmıştı.

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Birinci öncelikti

BBC Türkçe’nin aktardığına göre istihbarat yetkilileriyle görüşen NYT, ABD Başkanı Donald Trump’ın aylarca Bağdadi konusunda bilgilendirdiğini, Bağdadi’nin yakalanmasının bölgedeki birinci öncelik olarak belirlenmiş olduğunu yazdı.

Buna göre, Trump’ın üç hafta önce ABD askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıklaması planları sekteye uğratırken, bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Bağdadi operasyonu için hazırlıkları hızlandırdı.

‘Trump’a rağmen’

NYT, yetkililerin Bağdadi’nin ‘Trump sayesinde değil, Trump’a rağmen öldürüldüğünü belirttiğini’ aktardı.

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Yetkililerin anlatımına göre operasyona giden süreç şöyle oldu:

*Yaz aylarında CIA, Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki bir köyde bulunduğuna dair beklenmedik bir istihbarat aldı.

*Bu istihbarat Bağdadi’nin eşlerinden birisi ile yakalanmış olan IŞİD kuryesinin sorgulanmasında elde edildi.

‘En çok istihbaratı Kürtler verdi’

*CIA, Bağdadi’nin tam yerini belirlemek için Iraklı ve Suriyeli Kürt istihbarat birimleriyle birlikte çalışmaya başladı. Bir yetkiliye göre ‘Suriyeli ve Iraklı Kürtler operasyon için diğer tüm ülkelerden daha fazla istihbarat sağladı’.

*Belirlemelere göre, Bağdadi operasyonun düzenlendiği köyde El Kaide bağlantılı Hurras el-Din örgütünün komutanlarından Ebu Muhammed Salama’nın evinde saklanıyordu.

*Olası operasyonlar en az iki kez son dakikada iptal edildi.

*Son operasyon planlaması geçen hafta iki ila üç günde tamamlandı. İstihbarata göre Bağdadi’nin yer değiştirmek üzereydi.

*Trump’ın perşembe ve cuma günlerinde operasyon için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Sekiz helikopter havalandı

*Washington yerel saati ile 17.00 (TSİ 01.00) sularında büyük kısmı CH-47 Chinook tipi sekiz Amerikan helikopteri Irak’ın Erbil kentindeki askeri üsten havalandı.

*Radarlara yakalanmamak için alçak ve hızlı uçan helikopterler Suriye sınırını geçti ve Suriye hava sahasında kalarak İdlib’in kuzeyindeki Barişa köyüne ilerlemeyi sürdürdü. 70 dakikalık uçuş sırasında helikopterlere yer yer ateş de açıldı.

*Helikopterlerin inmesinden hemen önce hem helikopterler hem de diğer ABD savaş uçakları bölgedeki binalara ateş açtı. Delta Gücü komandoları ve eğitimli köpekleri himaye ateşi eşliğinde operasyon bölgesine indi.

Duvarı patlatarak girdiler

*Komandolar olası bubi tuzaklarına yakalanmamak için ana kapıdan değil duvarı patlatarak hedef binanın bulunduğu alana girdi. Hızla hareket ederek bir grup IŞİD’liyle karşı karşıya geldi.

*Komandolar duvarı patlatıp içeriye girerken bir Arap tercüman, çocuklara ve militan olmayan ancak o bölgede bulunan kişilere nereden nasıl kaçabileceklerini söyledi.

*Bu sayede bölgede bulunan 11 çocuk yara almadan kurtuldu.

*Bağdadi’nin tüneline kaçmasıyla birlikte komandolar takibe başladı.

Köpeğe saldır emri

*Bağdadi’nin üzerinde intihar yeleği olduğundan şüphelenen komandolar, Bağdadi’yi etkisiz hale getirebilmesi için bir köpeğe saldır emri verdi.

*Bağdadi üzerindeki düzeneği havaya uçurdu ve kendisiyle birlikte yanındaki üç çocuğu da öldürdü.

*Washington saati ile 19.15’te (TSİ 04.15) özel harekat timinin komutanı Bağdadi’nin öldüğünü rapor etti.

*Beyaz Saray operasyonda iki ABD askerinin hafif şekilde yaralandığını, Trump da operasyonda bir ABD ordu köpeğinin de yaralandığı bilgisini verdi.