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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Bağdat’ta füze saldırısı düzenledi: İranlı komutan Süleymani öldürüldü

ABD, Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına yönelik füze saldırısı düzenledi. Saldırıda, ABD’nin ‘terör örgütü’ olarak sınıflandırdığı İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi’nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü. Uluslararası Bağdat Havalimanı’na doğru yol alan konvoya yönelik saldırıda Haşdi Şabi’nin iki isminin daha öldürüldüğü belirtildi.

El Mühendis (solda) ve Kasım Süleymani. Fotoğraf: Reuters

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırının başkan Donald Trump’ın talimatıyla düzenlendiğini, Süleymani’nin bölgedeki Amerikan askeri ve diplomatlara saldırı planladığını açıkladı. Açıklamada, bu saldırının İran’ın gelecekteki saldırına karşı ‘caydırıcı’ olması için düzenlendiğinin altı çizildi.

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Saldırının bölgedeki dengeleri değiştirebileceği vurgulanırken ABD’de, “Ülkenin dış politikası bundan böyle infazlar üzerine mi kurulacak” sorusunun yöneltilmesine neden oldu.

Saldırıya tepki gösterenler bundan böyle bölgedeki ABD asker ve diplomatlarının daha büyük risk altında olduğunun altını çizdi.

Süleymani, Şiilerin ‘kahraman’ olarak nitelediği bir isimdi ve İran’da çok önemli bir figürdü. Süleymani İran’ın dini lideri Ali Hamaney tarafından Kudüs Komutanlığına getirilmişti.

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Pentagon’un Haşdi Şabi’nin kilit grubu Kataib Hizbullah’a yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıklamasının ardından, 31 Aralık’ta, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’taki büyükelçiliği basılmıştı. Trump, bundan sonra herhangi bir saldırıdan İran’ı sorumlu tutacağını, bunun bir uyarı değil tehdit olduğunu açıklamıştı.

Karşılıklı ‘terörist’ ilan etmişlerdi

ABD Başkanı Trump, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu ‘yabancı terör örgütü’ olarak sınıflandırıldığını açıklamamıştı. Bu açıklamanın ardından İran da ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve bağlı birlikleri ‘terörist’ ilan etti.

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