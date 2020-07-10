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Yaramazlara biraz batar!

ABD: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesi kararı nedeniyle ‘hayal kırıklığına uğradıklarını‘ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını bugün (10 Temmuz) iptal etmiş, böylece Ayasofya’da ibadet yolu açılmıştı.

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Bakanlık sözcüsü Morgan Ortagus şunları söyledi: “Türk hükümetinin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı.Bu yapı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin önemli bir parçası. Türk hükümetinin Ayasofya’nın herkes için erişilebilir kalmasını sağlamaya dönük planlarını duymayı dört gözle bekliyoruz.”

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