ABD, astronotlarını istasyona taşıması için Rusya’ya 4 milyar dolar ödedi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) raporunda, ABD ve partner astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) Rus uzay aracı Soyuz’la gidebilmesi için Rusya’ya yaklaşık 4 milyar dolar (23 milyar lira) ödendiği kaydedildi.

NASA Genel Müfettişi Paul Martin’in 14 Kasım’da paylaştığı ‘NASA’nın mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıma yönetimi’ raporunda şu ifadeler yer aldı: “Haziran 2019 itibariyle NASA, Amerikan ve partner astronotların istasyona gidiş-dönüşü için Soyuz’larda toplam maliyeti 3.9 milyar dolar olan 70 yer satın aldı.”

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ISS’in faaliyet gösterdiği 20 yılda, Rus Soyuz ve ABD’nin Space Shuttle uzay araçlarıyla 85 insanlı uçuşun gerçekleştiği, istasyona bugüne kadar 239 astronot ve kozmonotun gittiği kaydedildi.