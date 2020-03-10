ABD askerleri Afganistan’dan çekilmeye başladı

ABD, 29 Şubat’ta Taliban ile imzaladığı anlaşmanın ardından Afganistan’daki birliklerini çekmeye başladığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban temsilcisi Abdül Gani Baradar arasında 29 Şubat’ta imzalanan anlaşma hayata geçiriliyor.

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NATO kuvvetleri bünyesinde ülkede görev yapan ABD birliklerinin sözcüsü albay Sonny Leggett, anlaşma kapsamında bölgede Afganistan’daki ABD’li personelinin çekilmeye başladığını açıkladı.

ABD askeri 14 ay içinde tamamen çekilecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise 135 gün içinde ABD ve müttefiklerinin Afganistan’daki varlığının 8 bin 600 personele düşürüleceğini açıkladı.

ABD’nin Afganistan’da yaklaşık 13 bin askeri bulunuyor. ABD ve NATO ülkelerinin, Taliban’ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde Afganistan’daki askerlerini tamamen çekilmesi planlanıyor.

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Albay Leggett, ‘‘El Kaide ve IŞİD’e karşı terörle mücadele operasyonları yürütmek, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine destek vermek için gerekli askeri tüm olanakların Afganistan’da tutulmasına devam edeceğiz’’ dedi.