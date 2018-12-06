ABD askeri savaş uçakları Japonya açıklarında çarpıştı

ABD Deniz Piyadelerine ait iki uçak Japonya açıklarında çarpıştı.

Associated Press’in aktardığına göre, kaza havada yakıt ikmali yapıldığı sırada gerçekleşti. İlk gelen bilgilere göre, F-18’de iki, tanker uçağındaysa beş askeri personel bulunuyordu.

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Deniz Piyadeleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japonya’nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F-18 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı ve uçakların düştüğü belirtildi.

Açıklamada “6 Aralık’ta (Japonya saatiyle) 02.00’de Japonya’nın 200 mil açıklarında kazaya karışan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarına yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dendi.

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AFP, kurtarma operasyonu için dört uçak üç de gemi görevlendiren Japonya’nın, kaza geçiren askerlerden birini kurtardığını bildirdi.

Uçakların çarpışmasının nedenine ilişkin soruşturma açıldı.

İkili güvenlik anlaşması kapsamında Japonya’da 50 binden fazla ABD askeri bulunuyor.